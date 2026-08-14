DGS tercih tarihi belli oldu mu? 2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak?

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2026 DGS tercihleri ne zaman başlayacak? Dikey Geçiş Sınavı'na girip güzel sonuç elde edenler bu soruya cevap arıyor. ÖSYM'nin sitesi ve sosyal medya hesabı sık sık kontrol ediliyor. Peki bugün yeni bir gelişme yaşand mı?

DGS tercih tarihi belli oldu mu?

Hayır, 2026 DGS tercih tarihleri ÖSYM üzerinden paylaşılmadı. 2025 yılında sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilmiş başvurular 28 Ağustos'ta alınmaya başlamıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu sene tercihlerin 27 Ağustos'ta başlaması beklenir.

Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle elektronik ortamda yapabilecektir. Tercih işlemleri, 04 Eylül 2025 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.