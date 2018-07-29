Didim'de sıcak hava sahilleri doldurdu

29 Temmuz 2018

Ege Bölgesi'nin önemli turizm merkezlerinden Didim'de etkili olan sıcaklar nedeniyle sahiller doldu.

İlçenin önemli plajlarından Altınkum'da yoğunluk yaşanırken, bazı vatandaşlar da tekne turlarıyla birbirinden güzel koylarda denizin tadını çıkarmayı seçti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ilçenin her yıl olduğu gibi yerli ve yabancı turistleri ağırladığını belirterek, ilçeye gelen misafirleri en iyi şekilde ağırlamak için çalıştıklarını söyledi.

Sezon öncesi çevre düzenlemeleri yaptıklarını anlatan Atabay, "Burada Didim'e değer katan bir güzellik ortaya çıktı. Plajı yaklaşık 3 kat büyüttük. Burada vatandaşa şezlong hizmeti de veriyoruz. İlçemizdeki plajları burası gibi genişleterek halkın hizmetine açacağız." diye konuştu.

Kaynak: AA