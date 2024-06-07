Dilan - Engin Polat davasının hakimi davadan çekilmek istedi

İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı'nda sosyal medya fenomeni Banu Parlak'a ait güzellik merkezinin 1 Ekim 2023'de kurşunlanmasına ilişkin dava devam ediyor.

Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde ‘azmettirme' suçundan yargılandığı davanın ilk duruşması 25 Nisan'da görüldü. Hakim Çağlayan Adliyesi'ndeki çete dosyasıyla birleştirilmesine karar verdi. İstinaf hakmeesi için birleştirme kararını bozdu.

'Taraflar memnun olmayacak'

Yaşananların ardından Küçükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesi hakimi tarafından Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ne dilekçe sunuldu.

Dilekçede, “3 Haziran günü duruşma salonu ile kalem arasındaki koridorda sanık Dilan Polat'ın avukatı Hüseyin Kaya'nın mahkeme hakimini mübaşire sorduğu belirtildi.

Dilekçenin devamında şunlar kaydedildi: “Avukat Hüseyin Kaya dosya hakkında bir şeyler söylemek istediğini, tutukluluğun devamına gerekçe olarak gösterilen üst haddin neyi ifade ettiğini sorduğunda kendisine yasada yazdığını beyan etmemden sonra taleplerinin reddedildiğini, yazılması gereken müzakerelerin yazılmadığını beyan ederek odamda görüşmek istediğini belirtmesi karşısında ‘hiçbir şekilde avukatlarla hiçbir dosyayı odamda görüşmediğimi ve odama kabul etmediğimi' beyan ettim. ‘Yapacak bir şey kalmadı sizi HSK‘ya şikayet edeceğim' dedi. Bu aşamadan sonra şahsım yönünden mutlak surette tarafsızlığımdan şüpheye düşüldüğü bu aşamadan sonra ne karar verirsem vereyim tarafların hiçbir şekilde memnun olmayacakları, kararlarda tarafsızlığıma şüphe olarak bakacakları, hatta tarafsızlığımı kabul etmeyecekleri, şahsımın ve yargının tarafsızlığından şüpheye düşülmesinin olumsuz intibaalar bırakacağı değerlendirilmiş olup davadan çekilmiş bulunmaktayım. Çekilme talebinin kabulü ile dosyaya bakacak başka bir hakimin görevlendirilmesini talep ederim."

Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi ise dosyanın aynı mahkemeye iadesine ve Dilan, Engin ve Sezgin Polat'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.