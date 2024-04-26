Dilan Polat'lı 23 Nisan gösterisi: Bakanlık harekete geçti
Karaman’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yaşanan skandal büyük tepki yarattı. Bir okuldaki etkinlikler kapsamında küçük bir çocuğun kara para suçlamasıyla tutuklu yargılanan Dilan Polat’ı calandırması infial yarattı. Milli Eğitim Bakanlığı gösteriye ilişkin idari soruşturma başlattı.
Karaman'ın Sarıveliler ilçesindeki Adiller Şehit Öğretmen Ali Yıldız İlkokulu'nda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen törene ‘Dilan Polat’ skandalı damga vurmuştu.
23 Nisan etkinliğinde bir kız öğrenci, 'kara para' suçundan tutuklu yargılanan sosyal medya fenomen Dilan Polat'ın 'Enerji' adlı şarkısını söylemişti.
Dilan Polat mizanseninde ‘Enerji’ şarkısını söyleyen kız öğrenci, polis yeleği giyen iki öğrenci tarafından ‘gözaltına’ alınıyordu.
İnfial yaratan bu olay üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlık olayla ilgili idari soruşturma başlattı, adı geçen okula müfettiş gönderdi.