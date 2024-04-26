Son dakika: Nihal Candan tahliye edildi

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti. Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.