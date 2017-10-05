Dışişleri Bakanlığı: Kayıtlı personel değil

05 Ekim 2017

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, ABD Büyükelçiliği tarafından M.T'nin tutuklanması üzerine yayımlanan açıklamaya ilişkin soruya yazılı yanıt verdi.

ABD Büyükelçiliğinin açıklamasında, M.T'nin, ABD İstanbul Başkonsolosluğunun "yerel çalışanı" olduğunun iddia edildiğine dikkati çeken Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"25 Eylül 2017 tarihinde terörle bağlantılı suçlardan gözaltına alınan ve bilahare tutuklanan söz konusu kişi, ABD Konsolosluğunun resmi listesinde kayıtlı personeli olmadığı gibi, herhangi bir diplomatik veya konsuler bağışıklık sahibi de değildir." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ilişkin soruşturma kapsamında, 12 Mayıs 2015'te meslekten ihraç edilen firari eski savcı Zekeriya Öz ve FETÖ şüphelisi eski polis müdürleriyle 17-25 Aralık 2013 öncesi irtibatlı olduğu tespit edilen M.T, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs'', ''casusluk'' ve ''Türkiye hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından dün tutuklanmıştı.

ABD Büyükelçiliğinden bugün yapılan yazılı açıklamada, M.T'nin, ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğunun yerel çalışanı olduğu öne sürülmüştü.

ABD Elçiliği: Çalışanların tutuklanmasından rahatsızız

Kaynak: AA