Dışişleri Bakanlığından ABD'ye PYD uyarısı
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Philip Kosnett Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Kosnett’e ABD’nin PYD'ye silahlı eğitim vermesinden dolayı duyulan rahatsızlık iletildi.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD’nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Philip Kosnett’e ABD’nin PYD terör örgütü üyelerine silahlı eğitim vermesinden dolayı Türkiye’nin duyduğu rahatsızlığın iletildiği belirtildi.
Suriye'deki çatışmasızlık bölgeleriyle ilgili Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov dün, İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed İbrahim Taherian Fard da bugün Dışişleri Bakanlığına çağrılmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İdlib'teki durumla ilgili, "İran ve Rusya sorumluluklarını yerine getirmeli. Garantör oldular, rejimi durdursunlar." ifadelerini kullanmıştı.
İdlib'te son durum
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan ve Türkiye sınırında yer alan İdlib'te çatışmalar şiddetli bir şekilde devam ederken, Suriye ordusunun bugün 11 köyü kontrol altına aldığı ve stratejik önemi bulunan Ebu Duhur üssüne 1 kilometre mesafede olduğu ifade edildi.