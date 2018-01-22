Dışişleri: Rusya'ya taahhüt vermedik

22 Ocak 2018

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk heyeti, 19-20 Ocak'ta Rusya'da yapılan Suriye Ulusal Kongresi'ne hazırlık toplantısında, 30 Ocak'ta yapılacak Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne terör örgütü PYD/PKK'nın ya da ilişkili kişilerin katılmaması konusundaki kırmızı çizgiyi yineledi.

Kaynaklar, Türkiye'nin bu isteğinin Suriye'deki ateşkesin diğer garantörleri Rusya ve İran tarafından da kabul gördüğünü bildirdi.

Diplomatik kaynaklar, Soçi'deki Kongre'nin Cenevre'de yürütülen siyasi çözüm müzakerelerine değer katmak ve ivme kazandırmak için yapılacağının altını çizdi.

Katılımcı listesinin henüz kesinleşmediğini ifade eden kaynaklar, listenin üç garantörün rızasıyla belirlendiğini belirtti.

"Her kesimden geniş katılım olmalı"

Rusya'ya Kürtleri temsil edecek, özellikle Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) ve diğer bağımsız bazı isimlerden oluşan bir liste verildiğini bildiren kaynaklar, Soçi'ye meşruiyet kazandıracak en önemli unsurun Suriye halkının her kesiminden mümkün olan geniş katılım olacağı değerlendirmesini yaptı.

Kaynaklar, Türkiye'nin kongreyi desteklemesi için muteber muhalif yapıların katılımcılar arasında yer alması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Kaynakları, muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesinin ise katılım için son kararını henüz vermediğini, Viyana'da 25-26 Ocak'ta yapılacak görüşmelerin bu konuda belirleyici olacağı tespitinde bulundu.

"Harekat Afrin'le sınırlı kalacak demedik"

Kaynaklar, Rus basınında yer alan bazı iddialara ilişkin de Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'nın Afrin ile sınırlı kalacağı konusunda Rusya'ya taahhüt vermediğinin altını çizdi.

Diplomatik kaynaklar, diğer bir iddiayla ilgili de Afrin'deki terör örgütlerine yönelik harekatın siyasi süreci olumsuz değil, aksine olumlu yönde etkileyeceğini belirttti.

12 gözlem noktası kurulacak

Doğu Guta ve İdlib gerginliği azaltma bölgelerindeki ateşkes ihlallerinin sürdüğünü belirten kaynaklar, İdlib'de ateşkes gözlem noktaları kurma görevinin arazideki şartlar nedeniyle yavaş ilerlediğine değindi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib'de öngörülen hattın batısında Türkiye'nin, doğusunda Rusya ve İran'ın toplam 12 gözlem noktası kuracağını anımsattı.

Kaynaklar, son Astana toplantısında çalışma grubu kurulmasında anlaşılan, tutukluları serbest bırakma konusunun da güven artırıcı önlemler kapsamında görüşülmeye devam edileceğini ifade etti.

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Kaynak: AA