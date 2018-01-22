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TSK, Azez'den operasyon başlattı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Özgür Suriye Ordusu ile Zeytin Dalı Harekatında terör örgütü PYD/PKK'nın işgalindeki Afrin'e doğusundaki Azez'den operasyon başlattı.
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