Dışişleri'nden İsrailli bakan Yisrael Katz'a sert tepki: Muhatap alınacak biri değil

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sosyal medya paylaşımlarına bugün bir yenisini ekledi. İsrailli bakan, Instagram'ın erişime engellenmesi üzerine Erdoğan hakkında çok sert ifadeler kullandı.

Dışişleri Bakanlığı da İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Katz'ın Türkiye'yi ve Erdoğan'ı hedef alan 'iftira ve yalan dolu, düzeysiz paylaşımlar yapmayı alışkanlık haline getirdiğini' kaydetti.

Açıklamada şunlar kaydedildi: "Bahse konu şahıs, muhatap alınacak biri olma niteliğini çoktan yitirmiştir. Türkiye, dün olduğu gibi bugün de Filistinlilere en güçlü desteği vermeyi sürdürecektir."