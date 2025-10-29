Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 29 Ekim mesajı: Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere...

Diyanet İşleri Başkanlığı, yayımladığı mesajla Cumhuriyet’in ilanının 102’nci yıl dönümünü kutladı.

Kurtuluş Savaşı'na atıf yapılan mesajda, "Bundan bir asır önce aziz milletimiz, sarsılmaz imanı, dirayeti ve ferasetiyle tarihte eşine az rastlanır bir istiklal mücadelesi vermiştir. Şanlı tarihinden aldığı ilhamla hürriyetini, vatanını ve mukaddesatını korumak için birlik-beraberlik içinde hareket ederek esaret zincirlerini kırmış ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurmuştur" ifadeleri yer aldı.

Diyanet İşleri mesajında, "Tarihe altın harflerle yazılan destansı bir mücadelenin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin milletimizin yüreğinde büyüttüğü vatan sevgisinin ve hürriyet arzusunun bir eseri" olduğunu belirterek şu ifadelere yer verdi:

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere...

* Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere geçmişten günümüze devletimizi yüceltmek için çalışan tüm büyüklerimizi saygı ve minnetle yâd ediyoruz.

* Bu toprakları bize vatan kılmak için mücadele eden asil ecdadımıza, bu uğurda canlarını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyoruz.