Diyarbakır'da hastane yangını
Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocukları Hastanesi'nde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için binadaki hasta, hasta yakınları ile personeli tahliye etti. Yangın kontrol altına alındı.
Diyarbakır Gazi Yaşargil Kadın Doğum ve Çocukları Hastanesi'nde yangın çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bağlar ilçesi Şanlıurfa karayolu üzerindeki hastanenin 4. katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın dolayısıyla binanın bazı bölümleri duman altında kaldı.
Zamanında müdahaleyle yangını söndüren itfaiye ekipleri, dumandan etkilenmemeleri için binadaki hasta, hasta yakınları ile personeli tahliye etti.
Bazı hastalar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere nakledildi. Yangın kontrol altına alındı.
Kaynak: AA