Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonu! 269 kilo esrar ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Lice ve Kulp ilçelerinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 269 kilogram esrar ele geçirildiğini ve toz esrar yapımında kullanılabilecek ham maddenin imha edildiğini açıkladı.

18 kişi tutuklandı

Operasyon kapsamında 34 şüphelinin yakalandığını belirten Yerlikaya, bunlardan 18'inin tutuklandığını, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini, diğer şüphelilerle ilgili işlemlerin sürdüğünü bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın süreceğini vurgulayan Yerlikaya, "Her bir gencimizin geleceğini korumak, hayallerini zehir tacirlerine teslim etmemek en büyük önceliğimizdir. Çünkü gençlerimiz, yarınlarımızın teminatıdır" açıklamasında bulundu.

Yerlikaya, ayrıca "Diyarbakır Valimizi, Lice ve Kulp Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Asayiş ve İstihbarat Başkanlıklarımızı, TEM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıklarımızı ve Diyarbakır, Batman, Adıyaman, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Mardin İl Jandarma Komutanlarımız ile Jandarmamızı tebrik ediyorum" dedi.