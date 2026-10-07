DMM: Pakistan'daki gösteriler Mekke Anlaşması'na karşı değil

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesapları ve basın yayın organlarında dolaşıma sokulan, Pakistan'daki gösterilerin "Mekke Anlaşması"na yönelik olduğu iddialarını yalanladı. DMM, paylaşımlarda kullanılan görüntülerin daha önce Pakistan'da düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

DMM yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı sosyal medya hesaplarında ve basın yayın organlarında, Pakistan halkının Türkiye’nin de taraf olduğu “Mekke Anlaşması”nı protesto etmek amacıyla sokaklara döküldüğü yönünde dolaşıma sokulan iddialar tamamen gerçek dışıdır.

Söz konusu paylaşımlarda kullanılan görüntüler, iddia edildiği gibi Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki diplomatik süreçlerle ya da herhangi bir anlaşmayla ilişkili değildir.

Yapılan incelemeler neticesinde; bahse konu görüntülerin, Pakistan’da daha önce düzenlenen iç politika odaklı gösterilere ait olduğu tespit edilmiştir.

Ülkemizin de yer aldığı barışı, huzuru ve istikrarı pekiştirmeyi amaçlayan diplomatik girişimleri hedef alarak kamuoyunu yanıltmaya çalışan manipülatif paylaşımlara ve algı operasyonlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."