DMM'den CİMER tartışmasına resmi yanıt

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) ilişkin yer alan iddialara yönelik açıklama yaptı.

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, CİMER'in vatandaşların talep, öneri ve şikayetlerini doğrudan kamu kurumlarına iletebildiği bir başvuru ve geri bildirim sistemi olduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, "CİMER'e yapılan her başvuru, otomatik olarak disiplin işlemi ya da yaptırım anlamına gelmemektedir. Başvurular, ilgili kurumlarca mevzuat çerçevesinde değerlendirilir ve sonuçlandırılır" denildi.

5690 sayılı CİMER Yönetmeliği'ne atıf yapılan açıklamada, "yalnızca tahmine veya zanna dayalı ifadeler içeren ve başvuru içeriğinde herhangi bir somut bilgi ya da belge bulunmayanlar" ile "başvuru amacı ve konusu anlaşılır nitelikte olmayan" başvuruların işleme alınmadığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, "Dünyanın en büyük katılımcı demokrasi mekanizmalarından birisi olan CİMER'in, işlevsiz ya da baskı aracı gibi gösterilmesi açık bir manipülasyon amacı taşımaktadır. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik bu tür iddialara itibar edilmemesi rica olunur" ifadelerine yer verildi.