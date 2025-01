Doğum ve çocuk yardımları artırıldı! Başvuru tarihi ve şartları belli oldu

Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Aile Yılı Tanıtım Programı'nda konuştu. 2025 yılını Aile Yılı ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum ve çocuk yardımlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, yeni doğacak ilk çocuk için verilen tek seferlik doğum yardımının yükseltildiğini ve ayrıca 2. çocuk ve 3. çocuk için yardımları devreye aldıklarını açıkladı.

Erdoğan, konuya ilişkin "Yeni doğacak ilk çocuk için verdiğimiz tek seferlik doğum yardımını 5 bin liraya yükseltiyoruz. İkinci çocuk için her ay 1500 lira; 3'üncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira olacak şekilde çocuk yardımlarını devreye alıyoruz. İkinci ve sonraki çocuklar için hiçbir bir şart gözetmeksizin vereceğimiz çocuk yardımlarını her ay annelerimizin hesabına yatıracağız. Bu müjdemizin de ailelerimize hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından da konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan paylaşımda "Çocuk yardımlarıyla ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz! 2. çocuk için her ay 1.500 TL, 3. çocuk ve sonrası için her ay 5.000 TL çocuk yardımını devreye alıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Peki doğum yardımı başvurusunun şartları neler? Nereye başvurulmalı? Doğum yardımı başvurusu nasıl yapılır? İşte detaylar...

Doğum yardımı başvurusunun şartları neler?

• Canlı doğum gerçekleşmiş olmalı

• Çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydı yapılmış olmalı

• Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi doldurulmalı

• Başvuru doğru yere yapılmalı:

- Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen, iadeli taahhütlü posta ya da kargo yoluyla başvuru yapılabilir.

- Kamu kurumlarında çalışanlar (hizmet alımıyla çalışanlar dahil) kendi kurumlarına başvurmalıdır.

- Yurtdışında yaşayanlar, başvurularını Büyükelçilikler ve Konsolosluklar üzerinden yapabilir.

- Yurtdışında yaşayan ancak Türkiye’de bulunan kişiler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine başvurabilir.

Başvuru nasıl yapılır?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğum gerçekleştikten sonra çocuğun Kimlik Paylaşım Sistemi’ne (KPS) kaydının ilgili nüfus müdürlüğünde tamamlanmasının ardından yapılabilir. Başvuru için "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesi" eksiksiz bir şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır. Başvuru dilekçesi şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo aracılığıyla teslim edilebilir.

Başvurular, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen tüm personel, çalıştıkları kurum aracılığıyla başvuru yapabilir. Hizmet alımı yoluyla çalışanlar da bu kapsama dahildir. Yurtdışında ikamet eden kişiler ise başvurularını Büyükelçilikler ve Konsolosluklar üzerinden gerçekleştirebilir. Türkiye’de bulunan yurtdışında yaşayan vatandaşlar, başvurularını herhangi bir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ya da Sosyal Hizmet Merkezine yapma imkânına sahiptir.