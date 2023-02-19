Dolandırıcılar, depremzedeyi "Biz dolandırıcıyız" diyerek uyardı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem felaketinin ardından özellikle Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'dan depremzedeler Elazığ'a akın etti.

Elazığ'da iddiaya göre bir depremzede, araç kiralamak için internet sitesinden bulduğu bir araç kiralama firması ile telefonda görüşerek, mesajlaşmaya başladı.

Dolandırıcı ile vatandaş arasındaki diyalog dikkat çekti. Konuştuğu kişinin depremzede olduğunu anlayan dolandırıcı mesajda, “Hocam biz dolandırıcıyız. Ben depremzede dolandıramam. Araç kiralama dolandırıcısı çok var. Dikkatli olun. Sahte sitelere paranızı kaptırmayın. Havale ve EFT ile sakın para atmayın. Allaha emanet olun.” yazdı.