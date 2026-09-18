Dolandırıcılara yapay zeka kalkanı: Çalınan para 18 dakikada bloke edilecek

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Telefon ve internet üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla mücadelede yapay zeka destekli yeni bir sistem devreye alınacak. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TGRT Haber canlı yayınında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlanan “Dolunay Projesi”nin nasıl işleyeceğini anlattı.

İhbarın ardından yapay zeka devreye girecek

Çiftçi'nin verdiği bilgiye göre Dolunay Projesi hayata geçtiğinde, vatandaşın dolandırıcılık ihbarında bulunmasıyla birlikte yapay zeka destekli veri analizi sistemi çalışmaya başlayacak.

Sistemin merkezinde bir savcı bulunacak. Savcı gerekli talimatları verirken banka temsilcileri de aynı merkezde yer alacak.

Dolandırıcıların aktardığı para 18 dakikada bloke edilecek

Yeni sistemde en dikkat çekici unsur ise müdahale süresi olacak.

Çiftçi, telefonun açılması ve suçun işlenmesinden itibaren 18 dakika içerisinde gerekli analizlerin yapılacağını belirtti. Bu süreçte dolandırıcıların el koyduğu ve başka hesaplara aktardığı para bloke edilecek.

Dolunay Projesi, özellikle bilişim sistemleri ve telefon üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıklarla mücadele kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı tarafından hazırlandı.