DP lideri Uysal: Türkiye'nin nefes alabilmesi için ortak irade ortaya koyuyoruz

Uysal, Bünyamin Eroğlu Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen partisinin İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, önemli bir kavşağa ülke, millet ve devlet olarak yaklaşırken Elazığ kongresini yaptıklarını söyledi.

Toplumların, devletlerin, milletlerin hayatlarında zaman zaman buhran dönemlerinin olduğunu aktaran Uysal, "İçinde bulunduğumuz zaman da böyle bir buhran dönemidir. Bu dönemden bu büyük ülkeyi, devleti, milleti çekip çıkarmak adına inandığımız değerleri kurucu irademizin ortaya koyduğu ruhla beraber yeniden kuvvetli bir sese ve soluğa hep beraber dönüştürelim istiyoruz" diye konuştu.

Önlerindeki sınavın anlamlı ve büyük olduğunu ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Türkiye'yi demokrasisine, hukukuna, eğitim sistemine, ekonomisine, büyüklüğüne denk bir siyasi akılla buluşturarak önüne sağlıklı bir siyasi programı taşıyacak kadro ile beraber program koymak mecburiyetindeyiz. O açıdan mücadele ediyoruz. Biz bu ülkenin potansiyelini biliyoruz. 6 siyasi parti olarak Türkiye'nin derinden bir nefes alabilmesi için bir ortak irade ortaya koyuyoruz. Allah'ın izniyle bu ortak iradeyle beraber ortaya çıkacak cumhurbaşkanı adayı beraberindeki kadro, ayın 30'unda açıklayacağımız ortak çalışma grubunun hazırladığı programla beraber Türkiye'nin yarınlarını teminat altına alabileceği, herkesin hukukundan emin olduğu, eşit fırsatlara sahip olduğu bir Türkiye’yi hep beraber ortaya çıkarırız."

Konuşmaların ardından tek listeyle gidilen seçimde Tuncay Avcıl, DP Elazığ İl Başkanlığı'na seçildi.

Kongreye, DP Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt da katıldı.