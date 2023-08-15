Drone tespit etti, polis durdurdu: Yayaya yol vermeyen sürücülere para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ve sivil trafik polisleri, Göztepe Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ndeki ışıklı kavşak yakınında denetim noktası oluşturdu.

Drone ile yaya geçidinden gidenlere geçiş üstünlüğü vermeyen sürücüler tespit edildi.

Denetimde yayalara yol vermeyen 5 sürücüye 9 bin 895 lira ceza kesildi. Ayrıca her sürücünün ehliyetinden 20 ceza puanı da düşüldü.

Denetimde kucağında köpeğiyle araç kullanan bir kadın sürücü dikkati çekti. Sürücü köpeğinin hasta olduğunu, veterinere giderken yaya geçidindeki yayaları fark etmediğini iddia etti.