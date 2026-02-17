DSİ işçi alımı sürecinde değerlendirme deva ediyor. Müdürlük başvuruları inceliyor ve ardından nihai listeyi yayımlayacak. Adaylar heyecanla gelecek duyuruya konsantre olmuş durumda... Sıkça "DSİ kura çekimi ne zaman", "DSİ bin 289 işçi alımı nihai liste yayımlandı mı" soruları yöneltiliyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Nihai listenin de şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.