DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman? İşte kura tarihi...

DSİ 2026 yılı sürekli işçi alımı için başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından adaylar gözünü kura aşamasına çevirdi. Müdürlük yayımladığı kılavuzda kura tarihine yer vermişti. Fakat bu tarihi bilmeyenler "DSİ sürekli işçi kura çekimi ne zaman" sorusunu yöneltmeye devam ediyor.

2025 DSİ personel alımı kurası ne zaman?

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı ilana göre, sürekli işçi alımı için kura çekilişi tarihi 2 Mart 2026 olarak belirlendi. Nihai listenin de şubat ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.

Kura çekilişinin yapılacağı yer ve başlangıç saati gibi detaylı bilgiler, alımı gerçekleştirecek olan ilgili Bölge Müdürlüklerinin resmî internet sayfaları üzerinden adaylara ayrıca duyurulacak.