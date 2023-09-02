Düğün yolunda kaza: Altı kişi hayatını kaybetti

Kum yüklü kamyon, Kocabaş Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti.

Kamyon burada düğüne giden yolcuları taşıyan otobüse çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yan yatan otobüsteki 5 kişi olay yerinde, 1 kişi de hastanede hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 42 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı da kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve iki Cumhuriyet savcısı görevlendirildiğini duyurdu.