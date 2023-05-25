Dünya Gazetesi’ne “Kadın Dostu Markalar” ödülü

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Kahramanmaraş merkezli, Türkiye’nin 11 ilinde büyük yıkıma sebep olan depremler nedeniyle ertelenen Kadın Dostu Markalar Platformu Farkındalık Ödülleri, 24 Mayıs tarihinde İş Sanat’ta gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu.

Ana teması “Dönüşüm” olan “Farkındalık Ödülleri” programında; odağında kadın ve eşitlik olan, iş dünyasında, teknolojide, sanatta, sporda, toplumda ve hayatın her alanında kadının hak ettiği eşit temsil ve özgürlüğe kavuşana kadar var gücüyle mücadele eden markalar buluştu.

Dünya Gazetesi'ne ‘Değer katan gazete ödülü’

Ödül töreni kapsamında gazetemiz; “Değer Katan Gazete Ödülü”ne layık görüldü. Gazetemiz CEO’su Burcu Kösem ödülü, Kadın Dostu Markalar Platformu Genel Müdürü Nazlı Demirel’in elinden aldı.

“İlmek Atma Töreni” gerçekleştirildi

Kadın Dostu Markalar Platformu’nun YouTube kanalı ve Metaverse alanında da canlı olarak yayınlanan programın fuaye alanında Renkler Seramik Grubu’nun “Kadın ve Sanat” konulu sergisi de konukların ziyaretine açıldı. Kadın Dostu Markalar Platformu’nun 6 Şubat depremi sonrasında revize ederek, hayata geçirdiği “İyiliğe Bir İlmek” projesinin 2. etabı olan “İlmek Atma Töreni” kadın-erkek farketmeksizin gönüllü olan 50 iş insanının sembolik birer ilmek atmasıyla gerçekleştirildi.