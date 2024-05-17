Dünya Gazetesi’ne “Sürdürülebilir Başarılı Yayın Hayatı” ödülü
Türkiye Kore Dayanışma Platformu tarafından Dünya Gazetesi’ne “Sürdürülebilir Başarılı Yayın Hayatı” ödülü verildi.
Türkiye Kore Dayanışma Platformu, 11 Mayıs'ta Ankara Hakimevinde toplantı gerçekleştirdi.
Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi Barış Ferit Parlak’ın da katıldığı etkinliğe Ankara, Başkent, Ostim, Hacettepe ve Erciyes üniversitelerinden akademisyenler katılım gösterdi.
Enerji-teknoloji sektörlerinden iş insanları ve bürokratların da bulunduğu istişare toplantısı sonunda Dünya Gazetesi’ne “Sürdürülebilir Başarılı Yayın Hayatı” ödülü verildi.
Dünya Gazetesi’ne ödülünü, Platform Kurucu Başkanı Hamda Delipoyraz takdim etti.