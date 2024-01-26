Dünya Gazetesi’nin yeni imtiyaz sahibi Umut Güner oldu

Güçlenerek yola devam…

2 Mart 1981’de Cağaloğlu Narlıbahçe sokağındaki mütevazi bir bina 3. Katında Nezih Demirkent liderliğinde bir avuç basın emekçisi bir ekonomi gazetesi çıkarma hayaliyle yola çıktılar. Ekonomi gazetesi olarak yayına başladığı ilk gün, manşette şu satırlar yer aldı: “DÜNYA, bugünden itibaren yeni bir biçimde ve yeni bir içerik ile karşınızda…

Amacımız, haber dünyasında ekonomiyi politikayla buluşturabilmek… Hem yurt içinde hem yurt dışında ilkemiz, günümüzün dünyasının hızlı dinamiği içerisinde kendimizi sürekli yenilemek, her geçen gün daha iyi, daha kapsamlı hizmetler sunmak. İnanıyoruz ki, iddiamızın gerçekliğini sözcüklerle değil, sunacağımız hizmetlerde göreceksiniz.”

Nezih Demirkent önderliğinde her biri gazeteciliğin piri kabul edilen isimlerle sadece bir gazete yayın hayatına başlamadı, Nezih Demirkent ilkeleri olarak da kabul edilen manifestosu Türk basınında yeni bir mihenk taşı oluşturdu. Tarafsız ve ilkeli bir yayın ile ekonominin tüm kesimlerinin sesi olacaktı DÜNYA… Nezih Demirkent, “Araştıracak, bulacak ve uygulayacaksın. Bunun için hiç durmadan çalışacaksın. Gazetecilik kısaca budur” diyordu. 43 yıllık yayın hayatında gazete Demirkent ilkelerinden ödün vermedi.

Eksiksiz, her yönü araştırılmış habercilik ve haklı olanın hakkını ortaya koymaktan çekilmeyen yorumlarla ‘Dünya yazıyorsa doğrudur’ sözünün haklı gururuyla bugün yarım asra doğru koşuyor. İsimler değişir ama ilkeler ölmez. Nezih Demirkent’in 2001’de vefatının ardından, bayrağı kızı Didem Demirkent devraldı. Sayısız isim yetiştiren, Türkiye’nin en güçlü kalemlerini barındıran DÜNYA, bu bağlamda Türk ekonomi basının amiral gemisi oldu.

Türk ekonomi basınında koca bir çınar büyüdü. Bugün ekonomi basınında yetişen neredeyse tüm gazetecilerin yolu bu okuldan geçti ve DÜNYA kendi içinde bir okul oldu. DÜNYA Gazetesi bugün, her biri bu okulda yetişmiş çalışanları ve Demirkent gazetecilik ilkeleriyle yeni bir yolculuğa çıkıyoruz…

Siz okuyucularımızla beraber. DÜNYA Gazetesi çalışanları olarak her zaman, doğru, tarafsız habercilik anlayışımızla Nezih Demirkent’in ilkeleriyle Türkiye’nin her noktasında sizin yanınızda olacağız. Anadolu’nun sesini Ankara’ya duyurmak dünyanın haberini gelişmelerini gözlerinizin önüne sermek için her gün masanızda olacağız.

DÜNYA’nın Yayın İlkeleri

1-Özel girişimden ve serbest piyasa ekonomisinden yanadır.

2-Haberde ve yorumda, sansasyondan ve şantajdan kaçınır.

3-Kişilikleri yıpratıcı yayın yapmaz, kişilere alet olmaz; iş dünyasının kişilerini tanıtır.

4- Ekonomik hayatı yönlendirme, belirli kişi ve gruplara çıkar sağlama sonucunu verebilecek haber ve yorumların yayınından kaçınır.

5-Yeni yöntem ve teknolojilere karşı çıkmaz. Çevrenin, ekonomik gelişmenin sürekli olmasını sağlayacak biçimde, korunması gerektiği görüşünü benimser.

6- Temel görev olarak, iş dünyasının kendi içindeki ve öteki kesimlerle olan iletişimini sağlamayı benimser.

7-Politik gelişmeleri, ekonomik hayatı etkiledikleri ölçüde izler ve gerekiyorsa yorumları ile birlikte verir.

8 -Haber ve yorumların, okurlarına iş hayatında fayda sağlayıcı nitelikte olmasını amaçlar. Bu amaçla, olayı bütün detayı ile kavrayıp, rakamsal olarak ifade etmeye özen gösterir. Uzmanların yorumları ile doğrudan kullanıma hazır bilgi sunar.

9-Haber konusu seçiminde ve değerlendirmesinde, (a) firma, (b) kişi, (c) sektör, (d) bölge, (e) makro ekonomi önem sırasını uygular.

10- Haberini verdiği olayların gelişimini izler; haberde ve sunuş biçiminde okur alışkanlıklarına saygının gereği olan sürekliliğe önem verir.