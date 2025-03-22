Dünya yazarı Deniz Ülke Kaynak'tan 'İmamoğlu soruşturması' yorumu! 'Olay tek boyutlu değil'

DÜNYA Gazetesi yazarı Deniz Ülke Kaynak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı soruşturmayı sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Kaynak, bir süredir Oxford Üniversitesi’nde 'Dünyanın Geleceği ve Karmaşıklık' teorisi üzerine çalıştayda bulunduğunu, hiçbir sorunun tek boyutlu ve gelişimsel sürecinden bağımsız analiz edilemeyeceği hakkında konuştuklarını dile getirdi.

Kaynak, son glelişmeleri "Ülkemizdeki olaylara bu gözlükle bakınca şunu söylemeliyim: Olay tek boyutlu olmadığı gibi kavganın içeriği ve tarafları da tekil değil. Üstelik konu her gün başka bir aşamaya geçip yeni bir soruna dönüştüğünden 'zarar ziyanın kontrolü' çok önemli" sözleriyle değerlendirdi.

Alternatif düşünceleri aktardı

DÜNYA yazarı, "Çatışmanın tarafları ve kamuoyu algısındaki içeriklerine şöyle bakalım: Alternatif düşünceler (benim değil aklıma geldiği kadarıyla başkalarının fikirleri. Hemen saldırmayın!)" notunu düşerek birden fazla senaryo sıraladı.

Kaynak'ın aktardığı düşünceler şöyle:

1- iktidar kavgası var ve cumhurbaşkanı Erdoğan’ı yenme başarısı olan tek kişiye dönük bir komplo içindeyiz. Davalar, diploma falan derken şimdi yolsuzluk, sahtekarlık, terör bağlantısı gibi bir çok yeni yargı meselesi üretiliyor. Halkın tercihi, anti demokratik süreçlerle yok ediliyor.

2- Konu tamamen CHP içi iktidar kavgası. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve özellikle de Kemal Kılıçdaroğlu’nun tetiklediği bir süreç var. Ekrem başkanın açıklarını biliyorlar ve Kurultaya kadar timsah göz yaşları ile olaylardan fayda sağlamaya çalışacaklar. Bütün deliller ve ihbarlar CHp kaynaklı, AKP ile ilgisi yok. Esas savaş alanı kurultay olacak.

3- AKP içi anlaşmazlık. Ekrem başkan ve diğerleri suçlu bile olsa şimdi ne gereği vardı. Ekonomimiz battı. Mehmet Şimşek’in bütün emekleri boşa gitti. CHP’nin tuzağına düştük ve hem ortalığı karıştırdılar hem AKP’nin üzerine atıyorlar. Olan memlekete oldu.

4- 20 yıldan fazladır hem yerel hem de ulusal iktidara sahip AKP’nin yolsuzluk ve hukuksuzluk batağına batan yüzlerce siyasetçisine dokunulmadı. Utanmadılar , zenginleştiler ve üstünü örttüler. CHP’nin son yerel seçim galibiyetinin intikamı olarak da bunlar yapılıyor. İktidar önce temizlenmeye kendinden başlamalı

5- iktidar Kürt cenahıyla ilişki kurduğunda devlet meselesi, muhalefet yapınca ise terör faaliyeti oluyor. Bu ikilem Demokles’in kılıcı olarak muhalefetin birleşmesinin üstünde sallanıyor. Bu adaletsizlik.

6-Gençlerin derdi İmamoğlu falan değil; baskı, adaletsizlik, haksızlık ve liyakatsizlikten usandılar. Umutsuzlar, mutsuzlar ve birliktelik ruhunu seviyorlar. Gezi’de çocuktular, şimdi parçası oldular. Olayın aslını bilmiyor ve ilgilenmiyorlar.

7- Hukuken boş bir dosya diyenler de var çok kuvvetli diyenler de. Bağımsız yargının en doğrusunu bulacağına inanalım. Ancak gazetecilere daimi olarak bilgi-belge sızdırılması ve olacakları herkesten önce bilmeleri kabul edilemez. Hukuka ve adalet algısına zarar veriyorlar; kamuoyunu manipüle ediyorlar.

8- Ekrem başkan suçlu. Ortada deliller var ve kimsenin yargı bağışıklığı yok. Aslolan hukukun üstünlüğü.

Eylemcilere seslendi

Kaynak paylaşımında şunları yazdı: "Son not çocuklarımıza: Direnmek güzeldir ama sokaklar her zaman tehlikeli ve manipülasyona açıktır. Aranıza karışacak provokatörlere karşı dikkatli olun. Siyasetçiler de bilmeli ki, kitleyi sokağa çağırmanın bir sorumluluğu ve bedeli olur. Allah evlatlarımızı esirgesin ve masumiyetlerine gölge düşürmesin."