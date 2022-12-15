Dünya'nın en büyük dalga enerji santrali Türkiye'ye kurulacak

İsrail Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, EWP ile OREN Ordu Enerji arasında kentte 77 megavatlık enerji santralinin kurulması için anlaşma imzalandığı duyuruldu.

Paylaşımda, Türkiye'de ilk olacak santrale yönelik "Tesis tamamladığında, dünyanın en büyük dalga enerji santrali olacak." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan EWP firmasından konuya ilişkin yapılan açıklamada santral projesinin tutarının yaklaşık 150 milyon dolar olduğu aktarıldı.

EWP'nin, santralin inşası, faaliyete alınması ve santralde üretilen elektrik satılmasından sorumlu olacağı kaydedilen açıklamada, santralin ayrıca Türkiye ve İsrail arasında ilişkilerin yeniden güçlendirilmesine yönelik çabayı yansıttığı aktarıldı.