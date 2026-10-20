Dünyanın en hızlı büyüyen şehirleri sıralandı: İstanbul da listedeki yerini aldı

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World Population Review tarafından yayımlanan "Dünyanın En Hızlı Büyüyen Şehirleri 2026" sıralaması, küresel nüfus hareketliliğinin hangi kentlerde yoğunlaştığını ortaya koydu. Araştırmaya göre, nüfusu en hızlı artan şehirler arasında Asya ve Afrika ülkeleri ağırlık kazanırken, Hindistan'daki kentler listenin üst sıralarında yer aldı. Dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında ise Cakarta zirveye yükselirken, İstanbul ilk 20 şehir arasında kendine yer buldu.

Dünyanın en hızlı büyüyen şehri belli oldu

Araştırmaya göre, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi yakınlarındaki Ghaziabad, yıllık yüzde 5,2'lik nüfus artışıyla dünyanın en hızlı büyüyen şehri oldu.

Ghaziabad'ı yüzde 4,99 ile Hindistan'ın Surat kenti, yüzde 4,74 ile Afganistan'ın başkenti Kabil ve yüzde 4,44 ile Nijerya'nın Lagos kenti izledi.

Meksika'nın Toluca kenti yüzde 4,25'lik büyüme oranıyla beşinci sırada yer alırken, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin Lubumbashi kenti yüzde 4,1 ile altıncı, Uganda'nın başkenti Kampala ise yüzde 4,03 ile yedinci sıraya yerleşti.

Nüfusu en hızlı artan şehirler

Yıllık nüfus artış oranlarına göre hazırlanan listede şu şehirler öne çıktı:

1- Ghaziabad (Hindistan) - Yüzde 5,2

2- Surat (Hindistan) - Yüzde 4,99

3- Kabil (Afganistan) - Yüzde 4,74

4- Lagos (Nijerya) - Yüzde 4,44

5- Toluca (Meksika) - Yüzde 4,25

6- Lubumbashi (Demokratik Kongo Cumhuriyeti) - Yüzde 4,1

7- Kampala (Uganda) - Yüzde 4,03

Luanda, Darüsselam, Nairobi, Bamako, Patna, Rajkot, Faridabad ve Maputo ise yüzde 4'lük yıllık büyüme oranıyla sekizinci sırayı paylaştı.

Beş yılda nüfusu yüzde 44 arttı

Araştırmada yalnızca yıllık büyüme oranları değil, beş yıllık dönemde yaşanan nüfus değişimleri de incelendi. Buna göre Hindistan'ın Kerala eyaletindeki Malappuram, beş yılda yüzde 44'lük nüfus artışıyla ilk sırada yer aldı.

Vietnam'ın Can Tho ve Çin'in Suqian şehirlerinde nüfus yüzde 37 artarken, Hindistan'ın Kozhikode kentinde yüzde 35, Nijerya'nın başkenti Abuja'da ise yüzde 34'lük büyüme kaydedildi.

Saat başına en fazla yeni nüfus kazanan şehirler arasında Delhi ilk sırada yer aldı. Delhi'yi Şanghay, Dakka, Kinşasa ve Çongçing takip etti.

Dünyanın en kalabalık şehri değişti

Dünyanın en kalabalık şehirleri sıralamasında da dikkat çeken bir değişim yaşandı. Endonezya'nın başkenti Cakarta, 41,9 milyonluk nüfusuyla Tokyo'yu geride bırakarak ilk sıraya yükseldi.

Bangladeş'in başkenti Dakka 36,6 milyonluk nüfusuyla ikinci sırada yer alırken, uzun yıllar listenin zirvesinde bulunan Tokyo 33,4 milyonluk nüfusuyla üçüncü sıraya geriledi.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre Dakka'nın 2050 yılına kadar dünyanın en kalabalık şehri haline gelmesi bekleniyor.

İstanbul dünyanın en kalabalık şehirleri arasında

Araştırmada Türkiye'den İstanbul da dünyanın en kalabalık 20 şehri arasında yer aldı. Yaklaşık 16 milyonluk nüfusuyla İstanbul, küresel sıralamada 18'inci sırada bulunurken, Moskova ve Ho Chi Minh kentlerini geride bıraktı.

Listenin ilk 10 sırasında ise Cakarta, Dakka, Tokyo, Delhi, Şanghay, Guangzhou, Kahire, Manila, Kalküta ve Seul yer aldı.

2050'de her 10 kişiden yaklaşık 7'si şehirlerde yaşayacak

World Population Review verilerine göre dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'i şehirlerde yaşıyor. Bu oranın 2050 yılına kadar yüzde 68'e yükselmesi öngörülüyor.

Şehirlerin sunduğu iş imkanları, daha yüksek ücretler, eğitim olanakları ve kamu hizmetleri, nüfus artışının temel nedenleri arasında gösteriliyor.

Birleşmiş Milletlerin tahminlerine göre 2018-2050 dönemindeki küresel kentsel nüfus artışının yüzde 35'inin Hindistan, Çin ve Nijerya'da gerçekleşmesi bekleniyor.

Ancak hızlı nüfus artışı, özellikle altyapısı yetersiz şehirlerde barınma, temiz su ve kanalizasyon gibi temel hizmetlere erişimi zorlaştırıyor.

Araştırmada, Nijerya'nın Lagos kentinde nüfusun yüzde 10'undan daha azının kanalizasyon bağlantısı bulunan konutlarda yaşadığı, yüzde 20'sinden daha azının ise şebeke suyuna erişebildiği belirtildi.