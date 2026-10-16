Avrupa'da maaşlar kiraya yetiyor mu? İstanbul ile Zürih arasında çarpıcı fark

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Avrupa'da yükselen konut maliyetleri, çalışanların gelirleri üzerindeki baskıyı artırıyor. Özellikle büyük şehirlerin merkezlerinde ailelerin yaşayabileceği büyüklükte bir ev kiralamak, birçok ülkede tek maaşla mümkün olmuyor.

Deutsche Bank Araştırma Enstitüsünün Dünya Fiyatlarının Haritalandırılması 2026 raporunu inceleyen Euronews Business, Avrupa'nın 28 şehrinde iki çalışanlı hanelerin kira sonrasında elinde kalan tutarı karşılaştırdı. Hesaplamada, her iki kişinin de şehirdeki ortalama net maaşı kazandığı ve şehir merkezinde üç odalı bir daire kiraladığı varsayıldı.

İstanbul'da iki maaştan geriye 353 euro kalıyor

Araştırmaya göre İstanbul'da ortalama aylık net maaş 1.027 euro (57 bin 142 TL), şehir merkezinde üç odalı bir dairenin kirası ise 1.701 euro (94 bin 644 TL). İki kişinin toplam 2.054 euroluk (114 bin 285 TL) gelirinden kira çıkarıldığında geriye yalnızca 353 euro (19 bin 641 TL) kalıyor. Bu sonuçla İstanbul, incelenen 28 Avrupa şehri arasında sondan ikinci sırada yer aldı.

Listenin son sırasında ise 253 euro ile Lizbon bulunuyor. Portekiz'in başkentinde ortalama net maaş 1.408 euro, kira ise 2.561 euro seviyesinde.

Zürih'te 9 bin eurodan fazla kalıyor

Listenin ilk sırasında İsviçre'nin Zürih kenti bulunuyor. Şehirde üç odalı dairenin aylık kirası 5.502 euro ile Avrupa'nın en yüksek seviyesinde olmasına rağmen yüksek maaşlar bu maliyeti karşılıyor.

Ortalama net maaşın 7.321 euro olduğu Zürih'te çalışan bir çiftin kiradan sonra elinde 9.140 euro kalıyor.

Cenevre 8.783 euro, Lüksemburg ise 5.890 euro ile Zürih'i takip ediyor.

Avrupa şehirlerinde kiradan sonra elde ne kadar kalıyor?

Zürih - 9.140 euro - 508.550 TL

Cenevre - 8.783 euro - 488.686 TL

Lüksemburg - 5.890 euro - 327.720 TL

Birmingham - 5.238 euro - 291.442 TL

Kopenhag - 5.233 euro - 291.164 TL

Oslo - 4.936 euro - 274.639 TL

Frankfurt - 4.786 euro - 266.293 TL

Münih - 4.575 euro - 254.553 TL

Amsterdam - 4.431 euro - 246.541 TL

Berlin - 3.554 euro - 197.745 TL

Paris - 3.336 euro - 185.615 TL

Londra - 3.148 euro - 175.155 TL

Dublin - 3.038 euro - 169.034 TL

Prag - 2.054 euro - 114.285 TL

Varşova - 1.985 euro - 110.445 TL

Madrid - 1.905 euro - 105.994 TL

Barselona - 1.832 euro - 101.932 TL

Budapeşte - 1.548 euro - 86.131 TL

Roma - 1.265 euro - 70.385 TL

Atina - 1.148 euro - 63.875 TL

Milano - 697 euro - 38.781 TL

İstanbul - 353 euro - 19.641 TL

Lizbon - 253 euro - 14.077 TL

Londra ve Birmingham arasındaki fark dikkat çekti

Araştırma, yüksek maaşların her zaman daha fazla kullanılabilir gelir anlamına gelmediğini de ortaya koydu. Londra'da üç odalı bir dairenin aylık kirası 4.362 euroya ulaşırken Birmingham'da 1.949 euro seviyesinde kaldı. Bu nedenle Birmingham'da yaşayan bir çiftin kiradan sonra elinde 5.238 euro kalırken Londra'da bu tutar 3.148 euroya düştü.

Benzer bir tablo Paris ve Berlin arasında da görüldü. Paris'te ortalama maaş daha yüksek olmasına rağmen daha düşük kiralar sayesinde Berlin'deki çiftlerin elinde daha fazla para kaldı.

11 şehirde tek maaş kiraya yetmiyor

Araştırmaya göre İstanbul, Londra, Dublin, Lizbon, Milano, Madrid, Barselona, Roma, Atina, Prag ve Budapeşte'de şehir merkezindeki üç odalı dairenin kirası, bir kişinin ortalama net maaşını aşıyor.

İstanbul'da kira tek maaştan yüzde 66, Lizbon'da ise yüzde 82 daha yüksek.

Üstelik hesaplamaya sadece kira dahil ediliyor. Gıda, elektrik, su, ısınma ve ulaşım gibi temel giderler düşüldüğünde hanelerin elinde kalan tutar daha da azalıyor. Araştırma, Avrupa'da konut maliyetlerinin düşük gelirli şehirlerin yanı sıra yüksek maaşların ödendiği büyük merkezlerde de hane bütçesini zorladığını ortaya koyuyor.