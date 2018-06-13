Dünyanın en uzun çift tüplü üçüncü tüneli Ovit açıldı

13 Haziran 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ovit geçidi herhangi bir tünel değil, aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkas'ya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ovit Tüneli'nin açılışında yaptığı konuşmaya, "Ben her ne kadar gördüm ise bazı mazarrat. Sabit kademin yine bu reyin üzerinde. İnsana sadakat yaraşır görse de ikrah, yardımcısıdır doğruların Hazreti Allah." sözleriyle başladı.

Allah'ın yardımı, milletin desteği ile bugün bir eseri daha hayata geçirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Ovit Dağı'nın zorluğunu Rize ve Erzurum halkı gayet iyi bilir öyle mi? İyi bilir miyiz? Kışın tüm uğraşlara rağmen aylarca buralar trafiğe kapalı mıydı? Şimdi bundan sonra bir gidiş, bir geliş ve bu tünelin uzunluğu ne kadar? 14 kilometre bu tünelin uzunluğu. Ovit geçidi herhangi bir tünel değil, aynı zamanda bu geçit Avrupa ve Orta Asya'ya açılan Kafkas'ya koridoru üzerinde bulunması sebebiyle stratejik öneme sahip." diye konuştu.

Türkiye'nin kuzey güney ulaşım hattının da başlangıç yerinde bulunun Ovit geçidini bu tünel yapılmadan önce ancak 11 kilometre tırmanıp sonra da 10 kilometre inerek geçmenin mümkün olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kendisi zaten zorlu olan bu güzergah kışın aşılmaz hale gelmişti. Biz bu projeye ilk başladığımızda bazıları ne diyordu 'hayal, burayı yapamazlar.' Yaptık mı, bitirdik mi? Çünkü 1880'den beri bu proje hep konuşulmuştur ama yapılamamıştır. Prensip olarak katılmadığım temel atma törenlerine burada katıldım. Çünkü bir inancım vardı çünkü bunu yapmamız gerekiyordu ve Allah'a hamdolsun, bugün bu sözümüzü gerçekleştirdik ve bu kış Ovit Tüneli kapanmadı, hiç kapanmadı."

Erdoğan, şunları söyledi:

"2012 yılında başladığımız Ovit Tüneli'ni işte bugün sizlerin emrine sunuyoruz. Tünelin hizmete girmesiyle bu yıl inşallah nasıl ki hiçbir sıkıntı yaşamadıysak, yol da 4 kilometre ne oluyor? Kısalıyor. Karadeniz limanlarına ulaşım kolaylaşacağı için bölgenin ticaret trafiğinde gözle görülür bir artış olacak. Bu açılışı Türkiye'nin seçim arifesinde olduğu bir zamanda yapıyoruz. 24 Haziran'da seçim var mı? Var. Ovit Tüneli'nin inşa hikayesi ile ülkemizin kalkınma hikayesi aynıdır."

Dünyanın en uzun çift tüplü üçüncü tüneli

Ovit'in 14 bin 300 metre uzunluğuyla dünyanın en uzun çift tüplü üçüncü tüneli olduğu bildirildi.

Kaynak: AA