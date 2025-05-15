Dünyanın gözü İstanbul barış müzakeresinde! Dışişleri Bakanlığı: Bir erteleme söz konusu değil

Rusya ve Ukrayna heyetlerinin, 2022’den bu yana ilk kez doğrudan görüşmek üzere İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Rusya devlet ajansı TASS, isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, müzakerelerin bugün Türkiye saatiyle 10.00 civarında Dolmabahçe’de başlayacağını aktarmıştı. Ancak bakanlık kaynakları görüşme için henüz bir saatin netleştirilmediğini bildirdi.

Bakanlık teknik düzeydeki bir Rus heyeti ile bazı ABD’li yetkililerin İstanbul’da olduğunu bildirirken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ise NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı nedeniyle Antalya’da olduğunu hatırlattı.

12.39: Dışişleri Bakanlığı: Bir erteleme söz konusu değil

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan Rusya-Ukrayna görüşmelerine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada görüşmelerde bir ertelemenin söz konusu olmadığı belirtilerek, "Saatlendirilmiş bir görüşme henüz yok. Bu bakımdan bir erteleme söz konusu değil. Teknik düzeydeki bir Rus heyeti İstanbul’da. Bazı ABD’li yetkililer de İstanbul’da. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskyy, birazdan Sayın Cumhurbaşkanımızla Ankara’da görüşecek. Antalya’da NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ediyor. Sayın Bakanımız Antalya’da. Herhangi bir düzeyde kesinleşen bir görüşme olduğunda bildireceğiz" ifadelerine yer verildi.

12.14 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Ankara'da

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi.

10.17: Donald Trump'tan 'Yarın İstanbul'a gelebilirim' mesajı

Ortadoğu turu kapsamında ziyaret ettiği Katar'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "Ben gitmezsem Putin gelmez dedim haklı çıktım. Uygun görülmesi halinde Ukrayna-Rusya görüşmeleri için Cuma günü Türkiye'ye gidebilirim" ifadelerini kullandı.

08.40: Rus Heyeti İstanbul’a geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Müşaviri Vladimir Medinskiy’nin başkanlık ettiği Rus heyetinin İstanbul’a ulaştığı bildirildi.

Heyette, Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin, Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı İgor Kostyukov ve Savunma Bakan Yardımcısı Aleksandr Fomin yer alıyor.

Uzmanlar listesinde ise Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Zorin, Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya ile Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Aleksandr Polişçyuk ve Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı Vladimir Şevtsov bulunuyor.

Rusya-Ukrayna arasında neler olmuştu?

Rusya, 24 Şubat 2022’de Ukrayna’ya yönelik geniş çaplı bir askeri saldırı başlatmış ve bu süreçte Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgelerini büyük ölçüde kontrolü altına almıştı. Kırım’ın 2014’te ilhak edilmesiyle birlikte Ukrayna topraklarının yaklaşık beşte biri Rusya’nın eline geçmişti.

ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna’ya ekonomik ve askeri destek sağlarken, Rusya’ya yönelik sert yaptırımlar uygulamıştı.

Müzakere süreci, 10 Mart 2022’de Antalya Diplomasi Forumu’nda Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının bir araya gelmesiyle başlamıştı. Türkiye, 29 Mart 2022’de de tarafları İstanbul’da buluşturmuş, ancak Buça’da sivillerin öldürüldüğü iddiaları uzlaşmayı bozmuştu.

Bunun ardından, Türkiye ve BM’nin desteğiyle Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması imzalanmış ve savaşın ortasında önemli bir diplomatik adım atılmıştı.

11 Mayıs 2025’te Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan İstanbul’da doğrudan müzakerelere ev sahipliği yapmasını talep etmişti. Ukrayna yönetimi teklife olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da görüşmelere destek verdiğini açıklamıştı.