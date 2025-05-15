Donald Trump: 'Cuma günü İstanbul'a gelebilirim'
Orta Doğu turu kapsamında Katar'ın başkenti Doha'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İstanbul'a gelebileceğini duyurdu. Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri bugün İstanbul'da başlıyor.
Orta Doğu turundaki ABD Başkanı Donal Trump'tan önemli bir açıklama geldi. Trump Katar'ın başkenti Doha'da yaptığı açıklamada, uygun olması halinde cuma günü İstanbul'a gelebileceğini belirtti.
Trump konuyla ilgili, "Cuma İstanbul'a gidebilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim, haklı çıktım" ifadelerini kullandı.
Rusya ve Ukrayna arasındaki barış görüşmeleri bugün İstanbul'da başlayacak.
Basına kapalı gerçekleştirilecek görüşmelere katılacak Rus heyetinin sabah saatlerinde İstanbul'a geldiği açıklanmıştı. Görüşmelerin bugün saat 10.00’da Dolmabahçe’de başlaması bekleniyor.