Düşen uçağın enkazı bulundu
Dün içindeki 65 kişiyle birlikte düşen İran yolcu uçağının enkazının bulunduğu açıklandı.
İran'ın ISNA haber ajansı, içindeki 65 kişiyle birlikte, İsfahan'daki dağ kasabası Semirom yakınlarında düşen uçağın enkazının bulunduğunu duyurdu.
Çift motorlu ATR tipi yolcu uçağı dün yerel saatle 08.00’de başkent Tahran’dan Yasuc kentine harekete geçmiş ancak uçağın 08.50 sularında radardan kaybolduğu ifade edilmişti.
İran'ın Aseman Havayolları şirketi, kazada hiç kimsenin kurtulmadığını duyurmuştu.
Kötü hava koşulları yüzünden dün uçağın enkazına ulaşılamamıştı. Kar ve fırtına nedeniyle helikopterlerin bölgeye sevk edilemediği, dağlık bölgede düşen uçağın aranmasıyla ilgili zeminden yapılan çalışmaların devam ettiği belirtilmişti.
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