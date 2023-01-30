Düzce'de 3.2 şiddetinde deprem
Kandilli'nin açıkladığı verilere göre; Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3.2 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının yerin 4.6 km derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.
Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kandilli Rasathanesi'nin Twitter üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 3.2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.
Saat 13.14'te gerçekleşen deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde kaydedildi.
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi.