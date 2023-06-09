EasyJet, İGA İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

EasyJet, İGA İstanbul Havalimanı’na yönelik uçuşlarına 9 Haziran Cuma günü başladı. Hava yolu şirketi, İGA İstanbul Havalimanı’na ilk uçuşunu Manchester Havalimanı’ndan düzenledi.

EasyJet kabin ekibi ve yolcuları, İGA İstanbul Havalimanı Dış Hatlar’da törenle karşılandı. İGA İstanbul Havalimanı’nın ev sahibi olduğu etkinlikte kabin ekibine çiçek takdim edilirken yetkililer tarafından kurdele kesim töreni gerçekleştirildi.

EasyJet’in Manchester-İstanbul seferleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A320 model uçaklarla yapılacak.

Şirketin Türkiye ağında İstanbul’un yanı sıra, Bodrum, Antalya, Dalaman ve İzmir yer alıyor. EasyJet’in uçuşlarına başlamasıyla birlikte, İGA İstanbul Havalimanı’nda toplam hava yolu sayısının 90’a ulaştığı ifade edildi.

Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak 300’den fazla destinasyona da uçuş imkanı sunacak.

EasyJet, faaliyetlerine 1995 yılında başladı. Hava yolu şirketi Birleşik Krallık’tan Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’ya kadar 135’ten fazla varış noktasına hizmet veriyor.