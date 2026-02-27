EDİRNE TOKİ KURA CANLI İZLE: TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Edirne 2 bin 530 kura töreni için heyecan dorukta... SAAT 14.30'da başlayacak olan kura çekimini vatandaşlar canlı izlemek istiyor ve sürekli olarak linki araştırıyor. Öte yandan töreni kaçıracak olanlar da "TOKİ Edirne kura çekimi sonuçları saat kaçta açıklanacak" sorusuna ağırlık vermiş durumda...
TOKİ kura çekimlerinde artık sona geliniyor. Bugün şanslı il Edirne... On binler başvuru yaptı, sonuçları bekliyor. Edirneliler uygun fiyat ve ödeme koşullarından yararlanmak istiyor. İşte konuya dair bilgiler...
TOKİ EDİRNE KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
Edirne kura çekimi saat 14.30'da Mimar Sinan Spor Salonu'nda yapılacak. Sonuçların akşam saatlerinde erişime açılması bekleniyor.
Edirne ilindeki projelere ait ilçe ve konut sayıları:
MERKEZ: 1.000
ENEZ: 100
HAVSA: 90
İPSALA: 200
KEŞAN: 450
LALAPAŞA: 80
MERİÇ: 100
MERİÇ (SUBAŞI): 60
SÜLOĞLU: 100
UZUNKÖPRÜ: 350