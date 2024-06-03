Edirne'de 632 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçle mücadele çalışmaları kapsamında emniyet, jandarma ve hudut birliklerinin sıkı denetimleri sonucunda Edirne'de son bir haftada 632 düzensiz göçmen yakalandı.
AA
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Bir haftada yakalanan Suriye, Irak, Fas ve Filistin uyruklu 632 düzensiz göçmen işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 16 zanlı gözaltına alındı. Şüphelilerden 12'si sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.