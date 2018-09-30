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Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı

Enez'de botun batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

Edirne'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı
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Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Sultaniçe beldesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, Sultaniçe beldesi açıklarında alabora oldu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 5 düzensiz göçmenin cesedini çıkardı.

Botta başka düzensiz göçmenlerin de olabileceği ihtimaline karşılık bölgede arama çalışması sürdürülüyor.

Kaynak: AA

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