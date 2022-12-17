EGD'nin geleneksel "Yeni Yıl Buluşması" gerçekleştirildi

EGD'den yapılan açıklamaya göre, EGD'nin geleneksel "Yeni Yıl Buluşması" İş Sanat Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Hepsiburada, Sunny, Trendyol, Fizy ve İz İletişim sponsorluğunda yapılan etkinlikte EGD üyeleri, iletişim ve iş dünyasından isimler bir araya geldi.

Etkinliğe, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Çetin Tecdelioğlu, TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turhan, Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, İSO Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Akar, EVSİD Kurucu Başkanı Burak Önder ve çok sayıda STK temsilcisi de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “2023’e sayılı günler kaldı. Türkiye yüzyılının kapısını sınır ötesi e-ticaretle açalım. Önümüzdeki birkaç yılda ihracatımızın en az yüzde 10’unu sınır aşan e-ticaretle gerçekleştirmemiz lazım.” ifadelerini kullandı.

Küresel e-ticaret hacminin 2022 sonu itibarıyla 5,5 trilyon dolara ulaşmasının beklendiğini aktaran Avdagiç, “Bizim İstanbul Ticaret Odası olarak da 2023 yılında en çok üzerinde duracağımız konulardan biri sınır aşan e-ticaret olacak. Ticaret gelişiyor ama sınır aşan e-ticaret aynı hızda gelişmiyor. Sınır ötesi e-ticaret konusuna daha çok kafa yormalıyız. Bu ekosistemi geliştirecek adımlara yoğunlaşmalıyız.” değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, ayrıca medyanın birçok kesimi ile bir araya geldiklerini fakat ekonomi gazetecilerinin yerinin başka olduğunu belirterek, ekonomi basınının iş dünyasının söylemlerini aktarma konusundaki hassasiyetinin ve duruşunun çok farklı olduğunu bildirdi.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ise iş dünyası olarak sürekli bir arada oldukları ekonomi basınının kendi arasında farklı mecralarda bulunmalarına rağmen kaliteli bir birliktelik olduğunu aktardı.

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin ekonomi basınının kendi içindeki bu birlikteliğinin kurumsallaşmış şekli olduğunu belirten Bahçıvan, “Eski yönetim ve eski başkan, yeni yönetim ve yeni başkanın bir araya gelmesi, çok alışıldık resimler değil. Güzel bir bayrak yarışı olduğunun göstergesi.” ifadelerini kullandı.

Bahçıvan herkesin yeni yılını kutlarken 2023'ün Cumhuriyet'in 100'üncü yılı olması dolayısıyla özel bir yıl olduğunu anımsattı.

"Sizlerin ekonomiye dair güzel haberler yazması için Cumhuriyetimizin 100. yılında daha çok çalışacağız”

TİM Başkan Vekili ve İDDMİB Başkanı Çetin Tecdelioğlu ise her dönemde ihracatçının yanında olan ekonomi gazetecilerine teşekkürlerini ileterek, “Sektörlerimizin taleplerini sizler sayesinde kamuoyuna yansıtıyoruz. Çok daha güzel ihracat tutarları için çalışıyoruz. Sizlerin ekonomiye dair güzel haberler yazması için Cumhuriyetimizin 100. yılında daha çok çalışacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Armatür Derneği Başkanı Turhan ise “Sıkıntılarımız oluyor. Sizler aracılığı ile doğru yerlere iletiyoruz. Türk sanayicilerine verdiğiniz destek için teşekkür ediyorum. Bizler sizi altın kalemler olarak görüyoruz.” ifadelerini kullandı.

"Bizim için gündemin bu kadar yoğun olması iyi bir şey, ancak inanın bizler de yorulduk"

EGD Yönetim Kurulu Başkanı Recep Erçin ise geçen mayıs ayında göreve geldikten sonra yönetim olarak yaptıkları faaliyetleri özetledi.

Erçin, “Dünya son iki yıla sığan salgın, savaşlar, ekonomik durgunluk ve yüksek enflasyon gibi çok sıra dışı bir gündem yaşıyor. 'Bir tek meteor düşmedi' diyebiliriz. Geri kalan her senaryoyu yaşadık. Tabii gazeteci olarak bizim için gündemin bu kadar yoğun olması iyi bir şey ancak inanın bizler de yorulduk. Yakın zamanda TÜİK Başkanı ile bir araya geldik, veriye ulaşım konusundaki taleplerimizi ilettik. Haber hırsızlığı konusunda yaptığımız açıklama ile buradaki katı tutumumuzu netleştirmiş olduk.

İstanbul Kamu Özel Sektör İş Birliği Mükemmellik Merkezi ile özel bir seminer gerçekleştirdik. EGD Yönetimi olarak Workinton ile sadece aktif gazetecilik mesleğini icra eden dernek üyelerinin kullanımları için özel bir anlaşma yaptık. Yine Damat/Tween ile de üyelerimize özel bir indirim anlaşmasına imza attık. Bundan sonra da bu tür fayda sağlayıcı iş birliklerini artırmak istiyoruz. Dernek yönetimi olarak bize ulaşan her üyemizin taleplerine yönelik elimizdeki imkanlar ve bilgimiz yettiğince yanıt verdik.”

EGD logosu yenilendi

Gecede önceki dönem EGD Yönetim Kurulu da sahneye davet edildi ve bugüne kadarki çalışmalarından dolayı adlarına fidan bağışı yapıldığı belirtildi. EGD'nin yeni logosu da tanıtıldı. Dernek Başkan Vekili Barış Ergin'in hazırladığı yeni logo katılımcılar ve EGD üyeleri tarafından tam not aldı. EGD buluşmasında ekonomi basınında 20 yılını dolduranlara da plaket takdim edildi.

Meslekte 20 yılını dolduran isimler; Cengiz Güven (BloombergHT), Zeynel Gür (BloombergHT),Savaş Kayahan (Apara), İrfan Yaran (EkoTürk TV), Metin Canım (EkoTürk TV) oldu.

20'nci yıl plaketlerinin ardından vefat eden gazeteci ve iş insanlarının anması yapıldı.

Vefat eden kişiler adına fidan bağışında bulunulduğu belirtildi. Timuçin Bozkurtoğulları, Süleyman Bodur, Zeren Sarıbekir Güzelbahar, Metin Ali Duruk ve Fahrettin Ulusoy anıldı.

Bozkurtoğulları'nı Nasıl Bir Ekonomi Yazı İşleri Müdür Handan Sema Ceylan, Bodur'u Kale Holding Genel Müdürü Yusuf Kınay, Sarıbekir'i Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, Ulusoy'u da Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy anlattı.

Etkinlik sonunda, EGD Yönetim Kurulu sahneye çıkarak katılımcıların yeni yılını tebrik etti.