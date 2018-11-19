Ege'de 44 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Ege Denizi'ndeki Yumurta Ada'da mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, sabaha karşı Alo 158 ihbar hattını arayan bir düzensiz göçmen, bir adada 44 kişiyle grup halinde mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.
Konum sorgulaması sonucu ihbar mevkisinin, Kuzey Ege'de, Balıkesir'in Ayvalık ilçesi açıklarındaki Yumurtalık Ada olduğunu tespit eden Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2 helikopter ve bir botla arama kurtarma faaliyeti başlattı.
Adada mahsur kalan 44 düzensiz göçmenin tamamı kurtarıldı.
Kaynak: AA