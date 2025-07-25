Ege'de 8 bin yıllık yerleşim! Gökçeada'daki çığır açan keşif Avrupa'nın neolitik geçmişine ışık tutacak

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Uğurlu-Zeytinlik yerleşmesinde sürdürülen arkeolojik kazılarda, Ege adaları arasında tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy yerleşimi ortaya çıkarıldı. Yerleşim, çanak çömlek yapımı, metalürji ve şehirleşmeye dair en erken kanıtları da bünyesinde barındırıyor.

Türkiye'nin en büyük adası olan Gökçeada’daki Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü'nde 2009 yılından bu yana süren arkeolojik kazılar, bölgenin tarihsel önemini gözler önüne serdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle yürütülen çalışmalar, Akdeniz Üniversitesi adına Prof. Dr. Burçin Erdoğu başkanlığındaki ekip tarafından gerçekleştiriliyor.

Kazılar sonucunda elde edilen bulgular, bu yerleşimin Ege adaları içinde besin ekonomisi açısından tarım ve hayvancılığa dayalı ilk köy olduğunu ortaya koydu. Aynı zamanda çanak çömlek üretimi, metal işçiliği, anıtsal mimari ve şehirleşmeye dair en erken örneklerin de burada bulunduğu tespit edildi.

Doğu Ege’de bilinen en erken Neolitik yerleşimlerden biri olan Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü, Avrupa'da Neolitik yaşam biçiminin nasıl başladığına dair önemli ipuçları sunarken, Ege, Anadolu ve Balkanlar arasındaki kültürel ilişkilerin çözülmesinde de kilit rol oynayabilecek bir konumda bulunuyor.

Yerleşmede yapılan kazılarla birlikte altı farklı kültür katmanı tespit edildi. En erken dönem olan VI. Kültür Katı, MÖ 6800-6600 yıllarına tarihleniyor ve Çanak Çömleksiz Neolitik Çağ'a ait. Bunu takip eden dönemlerde ise ilk seramik örnekleri ve tarıma dayalı yaşam biçiminin giderek geliştiği görülüyor. III. Kültür Katı, MÖ 5500-4900 yılları arasına tarihlenirken, bu katman şehirleşmeye ait en erken bulgulara ev sahipliği yapıyor. En son II. Kültür Katı ise MÖ 4500-4300 yıllarına ait.

İlk olarak 1998 yılında varlığı tespit edilen Uğurlu-Zeytinlik Höyüğü, bugün itibarıyla hem Anadolu arkeolojisi hem de Avrupa’nın tarih öncesi dönemleri açısından eşsiz bir bilimsel kaynak niteliği taşıyor. Arkeologlara göre, bölgeden elde edilen veriler, Ege medeniyetinin kökenlerine dair paradigmaları değiştirme potansiyeline sahip.