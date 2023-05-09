Eğitim ordusuna 45 bin öğretmen daha katıldı
Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle ataması yapılan 45 bin öğretmen daha eğitim dünyasına katıldı.
Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzenlenen törenle ataması yapılan 45 bin öğretmen daha eğitim dünyasına katıldı. ‘45 Bin Öğretmen Atama Töreni’nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en büyük öğretmen atamasını da bugün gerçekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi.
2002'de 500 bin olan öğretmen sayısı 2023'te 1,2 milyona ulaştı
Atamasını gerçekleştirdikleri 45 bin öğretmene görev yerlerinde başarılar dileyen Erdoğan, önceki hafta 4 bin 134 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını, böylece son 10 yılda toplam 12 bin 98 engelli öğretmeni öğrencileriyle buluşturduklarını kaydetti. Eğitim ordusunu daha da güçlendirdiklerini belirten Erdoğan, ülkede 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğunu, bu sayının bugün 1 milyon 200 bine ulaştığını aktardı. Erdoğan, "Sizlerle birlikte ataması yapılan öğretmen sayısı 800 bini buluyor" diye konuştu.
"Hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık"
Şimdiye kadar hazırladıkları bütçelerin tamamında aslan payını hep eğitime ayırdıklarını belirten Erdoğan, "Toplam eğitim bütçemizi 651 milyar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğretmen başına düşen öğrenci sayısını ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğretimde 18'den 13'e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldiğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sadece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor" dedi.