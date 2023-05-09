Eğitim ordusuna 45 bin öğretmen daha katıldı

Haliç Kongre Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla düzen­lenen törenle ataması yapılan 45 bin öğ­retmen daha eğitim dünyasına katıldı. ‘45 Bin Öğretmen Atama Töreni’nde ko­nuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tek kalemde cumhuriyet tarihimizin en bü­yük öğretmen atamasını da bugün ger­çekleştiriyoruz. Bugün atamayla göreve başlayacak öğretmenlerimizin yaklaşık yarısı, deprem bölgesindeki illerimizde vazife üstlenecek" dedi.

2002'de 500 bin olan öğretmen sayısı 2023'te 1,2 milyona ulaştı

Atamasını gerçekleştirdikleri 45 bin öğretmene görev yerlerinde başarı­lar dileyen Erdoğan, önceki hafta 4 bin 134 engelli öğretmenin atamasını yaptıklarını, böylece son 10 yılda top­lam 12 bin 98 engelli öğretmeni öğren­cileriyle buluşturduklarını kaydet­ti. Eğitim ordusunu daha da güçlen­dirdiklerini belirten Erdoğan, ülkede 2002'de yaklaşık 500 bin öğretmenin olduğunu, bu sayının bugün 1 milyon 200 bine ulaştığını aktardı. Erdoğan, "Sizlerle birlikte ataması yapılan öğ­retmen sayısı 800 bini buluyor" diye konuştu.

"Hazırladığımız bütçelerde aslan payını eğitime ayırdık"

Şimdiye kadar hazırladıkları bütçele­rin tamamında aslan payını hep eği­time ayırdıklarını belirten Erdoğan, "Toplam eğitim bütçemizi 651 mil­yar liraya yükselttik. Bakanlığımızın derslik sayısını 343 binden iki kata yakın artışla 620 bine çıkardık. Öğ­retmen başına düşen öğrenci sayısı­nı ilköğretimde 28'den 15'e, ortaöğ­retimde 18'den 13'e indirerek OECD ortalamasını yakaladık. Göreve geldi­ğimizde 100 lise çağı öğrencisinin sa­dece 44'ü okula gidebiliyorken bugün 99'u okula gidiyor" dedi.