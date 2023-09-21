EGO: Sözleşmelerden ve mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız

Alkaş, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un, elektrikli otobüsle AB Türkiye Delegasyonu hizmet binasından Ankara'daki 100. Yıl Parkı'na geldiği etkinliğe katıldı.

Basın mensuplarının, Ankara'daki özel halk otobüsü şoförlerinin bazı grupları ücretsiz taşımama kararına ilişkin sorusunu yanıtlayan Alkaş, şunları kaydetti:

"Sayın Başkanımız kanunun kendisine verdiği yetkiyle 62. madde çerçevesinde gelir azaltıcı, gider artırıcı ve bütçe denkliğini bozan bir nitelikte olduğu kabul edilen önergeyi veto etti. Bu çerçevede biz bütün araç işleticilerinin, özel halk otobüsü ve özel toplu taşıma esnafının kanunlara ve ilgili yönetmeliklere uymasını istiyoruz, uymamaları halinde de sözleşmelerden ve mevzuattan gelen hakkımızı kullanacağız. Gerekli cezai işlemler yapılacaktır."