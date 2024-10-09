Ekmek fiyatlarına zam gelecek mi? Fırıncılar Federasyonu açıkladı

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanvekili Halil İbrahim Balcı, Federasyon Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, ekmek fiyatlarında bu ay için herhangi bir artış öngörülmediğini ancak önümüzdeki aylarda fiyatların yükselmesinin gündeme gelebileceğini söyledi.

Balcı, un ve diğer girdi maliyetlerindeki son bir aylık artışların fırıncı esnafını zorladığını belirterek, bu durumun ekmek fiyatlarına yansımasının kaçınılmaz hale gelebileceğini vurguladı. Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile gerekli görüşmeleri yaptıklarını söyleyen Balcı, "Bu artışların önüne geçmek için ilgili kurumlarla ne yapılabileceği noktasında çalışmalara devam ediyoruz" dedi.

"Bu ay fiyat değişikliği olmayacak"

Bu yıl hasadın önceki yıllara göre daha fazla olduğunu ifade eden Balcı, ekmeklik buğdayda 14,5 milyon ton, ekmeklik unda kullanılan buğdayda ise 12 milyon ton hasat gerçekleştirildiğini söyledi. Ancak hasadın kalite yönünden bazı bölgelerde düşük olması nedeniyle fiyatlarda dengesizlikler yaşandığını belirten Balcı, bu konuda tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

Balcı, artışların devam etmesi durumunda ekmek fiyatlarının makul olmaktan çıkacağına dikkat çekerek, şu an ekmeğin kilogram fiyatının 50 TL olduğunu ve bu fiyatı korumanın mümkün olmayabileceğini ifade etti. Balcı “Bu ay içinde ekmekte bir fiyat değişikliği olmayacak. Ancak çalışmalarımız netice vermezse bu aydan sonraki süreçte ekmek fiyatına ciddi anlamda bir yansıma olacak” dedi.

"Çalışmalar netice vermezse yüzde 20-25 artış yaşanabilir"

Halil İbrahim Balcı, olumsuzlukların devam etmesi durumunda ekmeğe zam yapılmasının kaçınılmaz olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Ekmek fiyatlarına bugüne kadar yapılan zamlar genellikle yüzde 20-25 bandında olmuştur. Bu oranı aşmamaya çalışıyoruz. Temel gıda maddesi olan ekmeğin fiyatını, mümkün olduğu kadar sabit tutmak için Ticaret Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile sürekli görüşme halindeyiz. Amacımız, ekmekte fiyat artışı yapmadan süreci devam ettirmek. Ancak maliyetlerdeki artış devam ederse, ekmek fiyatlarına yansıması kaçınılmaz olacak."

Balcı, son olarak kurumların üzerine düşen görevi yapması gerektiğini ve vatandaşın en temel gıda maddesi olan ekmeğe ulaşımını zorlaştıracak fiyat artışlarının önlenmesi gerektiğini belirtti.