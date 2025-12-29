Ekonomi yönetiminden Yalova'daki şehit polisler için başsağlığı mesajı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda üzüntüsünü dile getirdi.

Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dileyen Bayraktar, "Operasyonda yaralanan polislerimize Rabb'imden acil şifalar niyaz ediyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da sosyal medya hesabından, operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dilediğini belirterek, operasyonda yaralanan polislere ve bekçiye acil şifa temennisinde bulundu. Milletin huzuruna kast eden tüm terör örgütleriyle mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurgulayan Kacır, "Aziz milletimizin başı sağ olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, operasyonda şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve emniyet teşkilatına başsağlığı dileyerek, "Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da şehit düşen polislere Allah'tan rahmet dileğinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Mekanları cennet, makamları ali olsun inşallah. Kıymetli ailelerine, Emniyet teşkilatımıza ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Operasyonda yaralanan polislerimize ve bekçimize acil şifalar temenni ediyorum. Terörün her türlüsüne karşı devletimiz dimdik ayaktadır."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, operasyonda çıkan çatışmada şehit olan polislere Allah'tan rahmet, ailelerine ve millete başsağlığı dilediğini belirterek, "Yaralı polislerimize acil şifalar temenni ediyor, fedakarca görev yapan emniyet teşkilatımızın her bir mensubuna şükranlarımı sunuyorum. Terörle mücadelemiz, milletimizin huzur ve güvenliği için kararlılıkla devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.