EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS tercih sonuçları hangi gün erişime açılacak?

EKPSS tercih süreci sona eriyor. Adaylar kura ve sınav sonuçlarına göre bazı kamu kurum ve kuruluşlarına yerleştirilecek. Yüz binlerce kişi sonuç tarihini öğrenmeye çalışırken "EKPSS sonuçları ne zaman açıklanacak" sorusu art arda geliyor.

2026 EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM kura ve tercih sonuçları için bir tarih vermedi. Geçen yıl başvurular 27 Ocak'ta son bulmuş sonuçlar 12 Şubat'ta erişime açılmıştı. Bu süre hesap edildiğinde bu yılki sonuçların 4 Şubat'ta açıklanması beklenir.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle erişebilecek.