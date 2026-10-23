EKPSS tercih tarihi belli oldu mu? EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak?

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EKPSS tercihleri için adaylar adaylardır bekliyor. Ekim ayının sonlarına doğru ilerliyoruz ve bir gelişme olup olmadığı sürekli kontrol ediliyor. Sık sık cevap aranan soru ise "EKPSS tercihleri ne zaman yapılacak" oluyor.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 23 Ekim 2026 Cuma günü EKPSS tercih tarihileri ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bu ay beklentiler had safhaya çıkmış durumda...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.