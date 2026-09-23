EKPSS tercih tarihi ÖSYM tarafından açıklandı mı, tercihler ne zaman başlıyor?

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2026 EKPSS tercih tarihi aylardır araştırılıyor. Sınava girip başarılı sonuç alan adaylar ÖSYM'den duyuru bekliyor. Her gün cevap aranan soru "EKPSS tercihleri ne zaman alınacak" oluyor.

EKPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM, 23 Eylül 2026 Çarşamba günü EKPSS tercih tarihileri ile ilgili bilgilendirme geçmedi. Bu ay beklentiler had safhaya çıkmış durumda...

Tercih işlemleri, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle bireysel olarak yapılacak.