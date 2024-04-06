Ekrem İmamoğlu'ndan Anıtkabir'e ziyaret

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, yerel seçimlerden başarıyla çıkan 26 ilçe belediye başkanı ve 13 belediye başkan adayıyla birlikte bugün Anıtkabir'i ziyaret etti. İmamoğlu’na belediye başkanlarının yanı sıra; CHP Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve eşi Dilek Kaya İmamoğlu eşlik etti. Heyet, Aslanlı Yol’dan Anıtkabir avlusuna giriş yaptı.

Ata’nın huzuruna, üçüncü kez İBB Başkanı olarak çıkan İmamoğlu, mozoleye çelenk bıraktı.

İmamoğlu, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzalayarak şunları yazdı:

''Büyük Atatürk; Fatih Sultan Mehmet Han’ın milletimize kazandırdığı, yüksek şahsiyetiniz önderliğinde kahraman Türk ordusunun işgalden kurtardığı, en değerli mirasımız İstanbul’u yönetmek üzere İstanbullular tarafından yeniden görevlendirilmenin onuruyla manevi huzurunuzdayım. Yol arkadaşlarımız ve aziz milletimizle birlikte çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılında, kurucusu olduğunuz CHP’yi 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi konumuna taşımanın gururunu yaşıyoruz. Halkımızın bizlere verdiği görev ve sorumluluğun bilincindeyiz. Çağdaş, halkçı, kapsayıcı ve tüm demokratik süreçleri işleten 21’inci yüzyılın yerel yönetimler anlayışını başarıya ulaştırmak için durmaksızın çalışacağız. Yolumuzu aydınlatmaya devam eden ilkelerinizin, aklın ve bilimin ışığında ilerleyerek kentlerimizi daha güzel yarınlara halkımızla birlikte ulaştıracağız. Halkçı ve sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerini sunarak, yerelden başlayarak Türkiye’yi dünyanın örnek demokrasileri arasına taşıyacağız. Emanetiniz emin ellerdedir. Ruhunuz şad olsun.”

İmamoğlu'na uyarı

İmamoğlu, eşi ve CHP'li başkanlarla Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e doğru yürüdüğü sırada, kendisini çeken kameraya kısa bir açıklama yapmak istedi.

Görevlilerin "Bunun için izin alınması gerekiyor" diyerek araya girmesiyle İmamoğlu ve beraberindekiler duraksadı. Daha sonra konuşmasını yarıda kesen İmamoğlu, konuşma için izin alınması gerektiği yönündeki uyarıların ardından "Tamam peki, tamam" diyerek yürüyüşüne devam etti.